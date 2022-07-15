Бывший футболист «Спартака» умер в 29 лет

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов умер в 29 лет

Воспитанник столичного «Спартака» нападающий Александр Козлов умер в 29 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российский футболист и бывший форвард красно-белых вместе с клубом «Зоркий» готовился к сезону во Втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После тренировки игрок отправился на массаж, где ему стало плохо.

Бывший нападающий молодежной сборной России в последние сезоны выступал в низших лигах. Он также отметился игрой за любительский клуб «Кафа» из Крыма.

Козлов защищал цвета клубов ФНЛ «Химки», «Спартак-2» и «Тосно». В Российской премьер-лиге (РПЛ) форвард представлял «Спартак». Всего за красно-белых он провел 22 матча и отметился одним голом.

В сборной России U-17 на счету Козлова 20 голов в 18 матчах. Он привлекался к играм за национальные команды других возрастов, но не дебютировал в составе первой команды.