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Мошенники с помощью финансовой пирамиды обманывали российских пенсионеров

В Петербурге и Москве участников финансовой пирамиды задержали за аферу на 10 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге и Москве правоохранители задержали двоих обвиняемых по делу о мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в московских и петербуржских офисах 26- и 59-летние мужчины обманом получали сбережения пенсионеров под видом вкладов с высокими процентами и обещали вернуть деньги через год.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Также установлен еще один участник финансовой пирамиды — 62-летний житель Северной столицы.

Полицейские провели более 20 обысков в домах фигурантов, изъяли банковские карты, телефоны, ноутбуки и другие необходимые следствию предметы. Установлено, что на счету мошенников более 15 обманутых граждан, а сумма ущерба превышает десять миллионов рублей, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Екатерина Власова
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