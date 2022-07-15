В Госдуме началось внеочередное пленарное заседание

Депутаты Госдумы начали внеочередное пленарное заседание

Депутаты Государственной Думы начали внеочередное пленарное заседание. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Сообщалось, что парламентарии планируют рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них — законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников специальной военной операции на Украине. Также в повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля.

Кроме того, депутаты Госдумы на внеочередном заседании рассмотрят вопрос об утверждении главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

Совет нижней палаты парламента назначил внеочередное заседание на пятницу, 15 июля. В этот день будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин продлил работу парламента еще на одну неделю.