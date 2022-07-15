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В Госдуме началось внеочередное пленарное заседание

Депутаты Госдумы начали внеочередное пленарное заседание

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Депутаты Государственной Думы начали внеочередное пленарное заседание. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Сообщалось, что парламентарии планируют рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них — законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников специальной военной операции на Украине. Также в повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля.

Кроме того, депутаты Госдумы на внеочередном заседании рассмотрят вопрос об утверждении главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

Совет нижней палаты парламента назначил внеочередное заседание на пятницу, 15 июля. В этот день будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин продлил работу парламента еще на одну неделю.

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Сергей Истомин
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