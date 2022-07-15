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«Аэрофлот» ввел дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток

«Аэрофлот» с 15 июля ввел дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Аэрофлот» с 15 июля вводит дополнительный рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток. Таким образом авиакомпания нарастит частоту выполнения полетов на этом направлении до трех рейсов в неделю, говорится в сообщении перевозчика.

Параллельно с введением дополнительного рейса на линии Санкт-Петербург — Владивосток открывается продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе. Стоимость билета в одну сторону для дальневосточников составит: 7650 рублей для детей и 10 200 рублей для взрослых жителей региона.

Осуществлять прямые полеты из Санкт-Петербурга во Владивосток «Аэрофлот» начал 1 июня 2022 года. Рейсы на этой линии выполняются на комфортабельных широкофюзеляжных самолетах Boeing 777. К услугам пассажиров в полете — двухразовое питание, мультимедийная система развлечений.

Забронировать и купить билеты можно на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Время оформления созданных бронирований по субсидируемым тарифам составляет до 7 суток, их также можно оформить на официальном сайте авиакомпании, без посещения офисов продаж, что позволит приобрести билет онлайн и избежать необходимости посещения офисов продаж.

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Татьяна Романова
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