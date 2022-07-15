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Россия оказалась одной из девяти стран мира без Starlink

Россия оказалась одной из девяти стран мира без системы спутникового интернета Starlink

Фото: Shutterstock

Грузия оказалась последней страной на планете, которая разрешила работу спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX на своей территории. Об этом пишет SpaceNews.

Издание отмечает, что соответствующую заявку SpaceX подала в Национальную комиссию по коммуникациям Грузии 8 июля. Доступ в интернет от SpaceX для страны должен открыться в 2023 году. По состоянию на последнюю неделю мая, в Starlink зарегистрировано около 500 000 пользователей почти в 30 странах.

Издание обратило внимание на то, что всего в мире без Starlink останутся девять государств. «Россия входит в группу стран, отмеченных на карте, не имеющих планов предоставления услуг Starlink в ближайшем будущем, наряду с Афганистаном, Беларусью, Кубой, Китаем, Ираном, Северной Кореей, Сирией и Венесуэлой», — говорится в публикации.

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В июле SpaceNews заметило, что британский оператор OneWeb поддержал компанию SpaceX в борьбе с использованием наземными сетями 5G частоты 12 гигагерц.

В июне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обвинил американские компании Lockheed Martin, Boeing и SpaceX в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет.

Синдром отмены: Россия
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Иван Потапов
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