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Российский «Тигр» получит «Калибры»

ТАСС: подлодка К-154 «Тигр» после модернизации получит ракеты «Калибр»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-154 «Тигр» проекта 971 («Щука-Б») Северного флота России после модернизации получит крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Атомная лодка "Тигр" после модернизации на заводе "Нерпа" вернется в боевой состав Северного флота, вооруженная комплексом "Калибр"», — сказал первый собеседник.

Второй источник уточнил, что ремонт и модернизация субмарины должны завершиться до конца 2023 года.

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В июле в публикации The National Interest утверждалось, что АПЛ специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 с ядерными торпедами «Посейдон» предназначена для нанесения ответного удара.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что АПЛ «Самара» проекта 971 после ремонта пополнит состав Тихоокеанского флота России.

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Иван Потапов
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