Депутат рассказал об отношении парламентариев к внеплановым заседаниям Госдумы

Депутат Матвейчев назвал нормальными для парламентариев внеплановые заседания Госдумы

Депутаты Государственной Думы с пониманием относятся к внеплановым заседаниям нижней палаты российского парламента. Большинство из них понимают, что в этом заключается их работа. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

На внеочередном заседании Госдумы 15 июля, о котором было объявлено уже после завершения весенней сессии, депутат КПРФ Николай Коломейцев заявил, что 150 депутатов «опечалены» необходимостью приехать. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку попросил коммуниста предоставить ему список недовольных.

Матвейчев считает, что Коломейцев преувеличил число противников этого заседания. По его мнению, внеплановые заседания — нормальная практика. «Люди, где бы они ни были, когда получают такой звонок, спокойно реагируют и приезжают. Если даже кто-то недоволен, то он точно депутату Коломейцеву об этом рассказывать не будет. Вероятно, Коломейцев общался прежде всего со своим кругом», — предположил депутат.

Ему нужно было говорить прежде всего за свою фракцию, если они были недовольны. Скорее всего, он сказал это для красного словца Олег Матвейчев депутат Госдумы

По словам члена нижней палаты парламента, большинство его коллег с пониманием относятся к таким заседаниям.

«Все все понимают. Это работа депутатов. Есть ответственность и дисциплина. Все понимают, что такие вещи в любой момент могут возникнуть. Все к этому нормально относятся, особенно те депутаты, которые не первый год работают. Здесь нет никакой проблемы. Те, кто не заболел, спокойно приехали. Я сам сегодня всю ночь летел», — добавил Олег Матвейчев.

Вячеслав Володин позже допустил, что может потребоваться еще одно заседание Госдумы. Это будет зависеть от количества вопросов для рассмотрения, пояснил он.