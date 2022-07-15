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Володин допустил проведение еще одного внепланового заседания Госдумы

Спикер Володин заявил о возможности проведения еще одного внепланового заседания Госдумы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил проведение еще одного внепланового заседания нижней палаты парламента. Об этом передает РИА Новости.

Он пояснил, что возможность проведения нового заседания будет зависеть от количества вопросов для рассмотрения. «Не исключено, может быть мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», — сказал Володин.

15 июля на внеочередном заседании Госдума утвердила кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

Кроме того, депутаты в ходе внепланового заседания в третьем чтении приняли закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение бойцов ФСБ.

Ранее Володин раскрыл подробности внепланового заседания нижней палаты. Он заявил, что проекты, рассмотренные в ходе него, не нужно обсуждать в Совете Федерации. В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации к таким вопросам, в частности, относятся законы о бюджете, ратификации и денонсации международных договоров, о защите границы государства, а также о войне и мире.

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Анна Щербакова
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