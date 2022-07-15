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В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция быстрого ответа на сообщения в окне уведомлений на компьютере

Скриншот: WABetaInfo

В версии мессенджера WhatsApp для компьютере появится новая функция. Разработчики внедрят в приложение возможность быстрого ответа на сообщения. О готовящемся нововведении в десктопной версии приложения сообщил портал WABetaInfo.

Теперь пользователи смогут ответить на входящее сообщение даже когда приложение свернуто. Ответ можно будет ввести прямо в окне уведомлений, всплывающем в правом нижнем углу экрана. Новая функция для компьютерного приложения будет работать аналогично мобильным уведомлениям с возможностью ответа.

Нововведение станет доступно юзерам, которые скачают необходимое обновление WhatsApp из магазина приложений Microsoft. В обычную версию мессенджера, скачанную с сайта WhatsApp, данную функцию внедрять не планируют.

В мае в компьютерной версии WhatsApp появилась возможность незаметного выхода из групповых чатов. Благодаря ей уведомление о выходе пользователя из чата получают только его администраторы, в не все участники.

В июне WhatsApp для ПК стал недоступен для загрузки в России. Как пояснил технический директор проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров, это произошло, так как необходимые для скачивания файлы расположены на сетевой инфраструктуре CDN (Content Delivery Network), заблокированной Роскомнадзором.

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Денис Савосин
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