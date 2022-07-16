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Во Франции заявили о риске коллапса производств из-за дорогого газа

Le Monde: во Франции опасаются коллапса производств из-за дорогого газа и электричества

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Промышленники и представители деловых кругов во Франции выразили опасения по поводу роста расходов и даже коллапса производств в связи с увеличивающимися ценами на электричество и газ, пишет газета Le Monde со ссылкой на представителей различных отраслей.

Руководитель одного из предприятий рассказал, что в 2021 году ему советовали заключить контракт по 80 евро за мегаватт (МВт) на 2022 год. «Тогда решил, что это слишком дорого. Сейчас же спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро. С 800 евро за МВт мы просто будем терять деньги», — заявил бизнесмен и добавил, что его производство связано с повышенными энергозатратами.

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Как объяснил эксперт консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Ян Дольбо, электричество и газ, которые значительно выросли в цене в 2022 году, вдвое подорожают в 2023-м. «Чтобы сократить свое потребление, наши клиенты готовы заменять машины, менять производственные агрегаты», — объяснил он.

Кроме того, бизнесмены обеспокоены угрозой полного прекращения поставок российского газа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова поставлять газ по «Северному потоку» в полном объеме, однако Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

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Марина Совина
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