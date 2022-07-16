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Европе предрекли беды зимой из-за остановки «Северного потока»

Foreign Policy: Европу ждет трудная зима из-за остановки поставок по «Северному потоку»

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Обозреватель Кристина Лу в материале для Foreign Policy заявила, что Европу ждет «трудная зима», если перебои с поставками из России затянутся.

По словам автора, ряд экспертов также утверждают, что ситуацию может усугубить приостановка на плановое обслуживание газопровода «Северный поток».

«Это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растет и большие объемы газа необходимы для отопления домов», — отметила Лу.

Она напомнила, что обычно страны Европы полагаются на летние месяцы, чтобы заполнить свои газовые хранилища.

Ранее стало известно, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» с 11 до 21 июля будут временно приостановлены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Газ продолжит поступать из России в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину.

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Марина Совина
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