Левандовски перейдет в «Барселону»

«Бавария» объявила о переходе нападающего Роберта Левандовски в «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» объявила о скором переходе польского нападающего Роберта Левандовски в «Барселону». Заявление доступно на сайте немецкого клуба.

В клубе отметили, что согласились отпустить 33-летнего форварда в «Барселону». «Мы достигли устной договоренности, хотя сделка еще не завершена. Мы прекрасно понимаем, что должны были проявить уважение к заслугам Роберта. Наш клуб и раньше покидали большие имена, это не конец света для "Баварии"», — заявил Оливер Кан, председатель правления мюнхенцев.

Ранее в СМИ сообщали, что в «Баварии» намерены выручить 50 миллионов евро с продажи форварда. Трансферная стоимость Левандовски оценивается в 45 миллионов евро.

Контракт Левандовски с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это поляк выразил готовность покинуть клуб и присоединиться к «Барселоне».