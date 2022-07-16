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Гол Мозеса спас «Спартак» от поражения в матче РПЛ

Виктор Мозес сравнял счет в матче против Ахмата и спас «Спартак» от поражения

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Нигерийский и английский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес спас москвичей от поражения в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Видео взятия ворот доступно в сообществе «Матч! Премьер» в VK.

Красно-белые остались в меньшинстве в концовке первого тайма. Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу грозненцев: гол с пенальти забил Артем Тимофеев. Отыграться «Спартак» смог на 83-й минуте. Мозес воспользовался отскоком мяча, обработал снаряд одним касанием и вторым пробил с дальней дистанции, поразив ворота.

Мяч Мозеса сравнял счет. Матч закончился вничью 1:1, позволив москвичам избежать поражения.

Также в рамках первого тура РПЛ ЦСКА одержал победу над «Уралом» (2:0). «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» со счетом 4:2. Днем ранее «Химки» и «Зенит» сыграли вничью (1:1).

Николай Костюков
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