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В Германии сравнили разницу в приеме Путина и Байдена в Саудовской Аравии

Welt заявил о росте влияния России из-за разницы при приеме Путина и Байдена в Эр-Рияде

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Разница в приеме президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Саудовской Аравии свидетельствует о росте влияния Москвы. Таким наблюдением в колонке для Welt поделился журналист Даниэль-Дилан Бемер.

Обозреватель рассказал, что во время визита в Эр-Рияд экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в 2017 году ему был оказан роскошный прием. Власти королевства выделили американскому лидеру отдельную гостиницу и устроили шоу в виде танцев с саблями. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим.

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«Больший шик и почет трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из шестнадцати всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», — обратил внимание Бемер.

По словам журналиста, нынешний глава Белого дома прибывает в страну без перспективы подобных почестей. «Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания», — отметил он.

Бемер указал, что стремительный рост влияния России на Ближнем Востоке «находит свое отражение и в протокольных жестах». Обозреватель уверен, что американская сторона потерпела поражение, пытаясь создать «глобальный антироссийский фронт». Он подчеркнул, что ближневосточные союзники не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию в Совете Безопасности ООН.

Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом в пятницу, 15 июля. Американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.

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Виктория Кондратьева
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