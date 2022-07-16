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В России спрогнозировали выход экономики на «положительные тренды»

Орешкин заявил, что экономика РФ может выйти на «положительные тренды» к концу 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Экономика России может выйти на определенные «положительные тренды» к концу 2022 года. Такие сроки спрогнозировал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин, передает ТАСС.

В ходе выступления на форуме «Территория смыслов» в субботу, 16 июля, Орешкин отметил, что «маховик экономики потихоньку раскручивается». В частности, заявил он, увеличиваются объемы кредитования, снижаются процентные ставки, а кредитные портфели банков постепенно растут.

«В самые тяжелые периоды апреля — мая они даже в отдельные недели снижались. Все это указывает на то, что маховик экономики заработал. И к концу года мы должны выйти уже на определенные положительные тренды», — пояснил Орешкин.

Ранее Орешкин заявил, что система международных платежей SWIFT в будущем может оказаться невостребованной для России, поскольку Москва предпримет все усилия для того, чтобы она больше не понадобилась.

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Варвара Кошечкина
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