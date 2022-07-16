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Захарова возмутилась фотографией адмирала-трансгендера и чиновника в платье

Мария Захарова показала фото адмирала-трансгендера США и французского чиновника в платье

Фото: @radioactivenerd1

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась внешним видом американского адмирала-трансгендера Рейчела Левина и зампомощника французского министра энергетики Сэма Бринтона на приеме в посольстве Франции. Их совместную фотографию она опубликовала в своем Telegram-канале.

Прием в посольстве, отметила Захарова, был организован по случаю Дня взятия Бастилии — государственного праздника во Франции. Левин и Бринтон сделали совместное фото: адмирал предстал перед публикой в женской униформе, а чиновник — в женском платье.

«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?» — написала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД сравнила украинский национализм с гомофобией. Она указала, что идеи превосходства могут развиваться в стране независимо от позиции ее руководства.

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Алевтина Запольская
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