Лазейку Евросоюза в проекте антироссийских санкций на покупку золота объяснили

Экономист Ордов: ЕС сам опасается новых антироссийских санкций, поэтому оставляет лазейки

Евросоюз сам опасается новых антироссийских санкций, поэтому оставляет лазейку для покупки российского золота в новом проекте, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он подробно объяснил, зачем Европейский союз решил оставить такую лазейку.

Причины для лазейки

Стало известно, что Евросоюз нашел лазейку для покупки российского золота в обход санкций. Еврокомиссия не включила в проект антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий, сообщает Politico. В проекте пакета санкций, который все еще должен быть одобрен странами ЕС, говорится, что Евросоюз запретит импорт золота в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотых монет. При этом ничего не сказано о ювелирных изделиях.

«Евросоюз уже понял, что антироссийские санкции разрушительно влияют на европейскую экономику, потому что товарооборот у России с Европой гораздо больше, чем, например, с той же Америкой. Мне кажется, это поиск возможности, когда страны ЕС пытаются минимизировать собственные потери, поэтому они и придумывают лазейки», — сказал Ордов.

Константин Ордов добавил, что также лазейка в покупке золота может быть связана и со сложностью при отслеживании страны-отправителя драгоценных украшений.

«Вполне вероятно, что Европа могла понять, что тяжело будет проследить происхождение той или иной драгоценности. С металлом это достаточно просто, потому что обычно это крупные партии. А с драгоценностями невозможно будет установить отправителя. На администрирование придется потратить очень много денег», — отметил он.

Опыт влияния санкций на ЕС

Экономист убежден, что основным негативным опытом влияния антироссийских санкций на европейскую экономику стала газовая история. После которой страны задумались о создании лазейки в новом санкционном пакете, добавил он.

«Ждем, как в итоге будет сформулирован так называемый седьмой пакет санкций. Пока он находится в стадии горячего обсуждения внутри самой Европы», — заключил Ордов.

Но идея явно в том, что они сами опасаются уже новых санкций больше, чем ожидают от них эффекта в сторону России Константин Ордов экономист

14 июля стало известно, что в седьмой пакет санкций будет включен запрет на экспорт золота из России. Кроме того, появилась информация, что Евросоюз готовится внести в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.