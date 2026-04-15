Бойцы ФСБ уничтожили диверсионные группы ВСУ в Константиновке

Бойцы ФСБ из антитеррористического подразделения «Горыныч» уничтожили три диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«Операторы "Горыныча" отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три вражеские диверсионно-террористические группы», — говорится в сообщении. Уточняется, что они готовили диверсии против Российской армии в жилой застройке.

Обнаружение диверсантов, добавляют в пресс-службе ведомства, стало возможным благодаря наблюдению за дроном украинской армии.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ используют в Виннице территорию одной из бывших ставок лидера фашисткой Германии Адольфа Гитлера. Он посещал ее во время Второй мировой войны.