Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 15 апреля 2026

Бойцы ФСБ из «Горыныча» уничтожили группы ВСУ в Константиновке

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бойцы ФСБ из антитеррористического подразделения «Горыныч» уничтожили три диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«Операторы "Горыныча" отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три вражеские диверсионно-террористические группы», — говорится в сообщении. Уточняется, что они готовили диверсии против Российской армии в жилой застройке.

Обнаружение диверсантов, добавляют в пресс-службе ведомства, стало возможным благодаря наблюдению за дроном украинской армии.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ используют в Виннице территорию одной из бывших ставок лидера фашисткой Германии Адольфа Гитлера. Он посещал ее во время Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров отреагировал на отказ нового премьера Венгрии звонить Путину

    В России стали реже отказывать в автокредитах

    Доктор Мясников заявил о сеющих вред представителях одной профессии

    40-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в сезоне НХЛ

    В смерти 17-летней королевы красоты обвинили «полезный для здоровья» популярный энергетик

    Ирану предсказали непоправимый ущерб

    Россиянка описала опасность моря в Таиланде фразой «если запаниковать, можно не выбраться»

    Женщины оценили красоту мужчин по таблице умножения

    Возможность вывода ВСУ с территории ДНР оценили

    iPhone скопировали в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok