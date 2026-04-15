Марочко: ВСУ используют в Виннице территорию одной из бывших ставок Гитлера

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в Виннице территорию одной из бывших ставок лидера фашисткой Германии Адольфа Гитлера, которую он посещал во время Второй мировой войны. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Как рассказал эксперт, украинское командование развернуло в лесу на севере Винницы военный городок с тренировочными полигонами.

«В данном районе находится одна из ставок Гитлера в годы Второй мировой войны, ее территория также частично используется украинскими боевиками», — приводятся в публикации слова Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что украинская армия во время пасхального перемирия била по своим же тылам на многих участках фронта. Целью этого, добавляет он, было обвинить Вооруженные силы России в нарушении режима прекращения огня.