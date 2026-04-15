ТАСС: ВСУ понесли колоссальные потери у Мирополья Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев у приграничного Мирополья Сумской области понесли колоссальные потери. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«Некрологи уничтоженных противников показывают колоссальные потери 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Мирополья», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что, согласно публикациям в соцсетях, многие из уничтоженных украинских бойцов были мобилизованы незаконно и пытались оспорить призыв с помощью адвокатов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинская армия во время пасхального перемирия била по своим же тылам на многих участках фронта. Целью этого, добавляет он, было обвинить Вооруженные силы России в нарушении режима прекращения огня.