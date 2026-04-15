Нефтяному рынку предсказали тяжелый апрель

Для рынка нефти апрель окажется более тяжелым, нежели март. Об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга. Его процитировало ТАСС.

Свою точку зрения он обосновал тем, что покупатели уже получили ту нефть, которая в прошлом месяце находилась в море. Однако в марте через Ормузский пролив уже не проходили танкеры с этим углеводородом. По словам Банги, остается надеяться, что рынок учел это в ценах, однако, глава ВБ признался, что не может быть в этом уверен.

До этого стало известно, что власти США не стали продлевать срок действия разрешения на покупки российской нефти.

По информации Bloomberg, конфликт на Ближнем Востоке обеспечил Россию дополнительными доходами от продажи нефти. В первые две недели апреля сорт Urals стоил в среднем 106,3 доллара за баррель, или на 42 процента больше, чем в марте.