Экономика
17:34, 14 апреля 2026Экономика

Выигрыш России от ближневосточного кризиса оценили

Bloomberg: Москва выиграла от иранского кризиса, который разогнал цены на нефть
Кирилл Луцюк

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия получит очередную выгоду от войны на Ближнем Востоке, которая привела к росту нефтяных котировок. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные Argus Media, согласно которым российский экспортный сорт нефти Urals в первые 13 дней апреля стоил в западных портах в среднем 106,3 доллара за баррель. Это на 42 процента больше, чем в марте, когда цены также выросли из-за эскалации конфликта.

Агентство констатировало, что из-за иранского кризиса стоимость Urals поднялась значительно выше 59 долларов за баррель, заложенных в российском бюджете на 2026 год.

По данным на 2 апреля 2026-го, стоимость российской нефти марки Urals при отгрузке в порту Приморск составляла 116,05 доллара за баррель. Это максимальное значение с 2013 года. Тогда цены достигали 113-115 долларов за баррель. При отгрузке топлива в порту Новороссийск цена достигла 114,45 доллара за баррель.

