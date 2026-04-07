22:58, 7 апреля 2026Экономика

Стоимость российской нефти взлетела до максимума за 13 лет

Bloomberg: Нефть из РФ подорожала до максимума за 13 лет
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость российской нефти марки Urals при отгрузке в порту Приморск по состоянию на 2 апреля составляла 116,05 доллара за баррель. Об этом проинфрмировало агентство Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Это максимальная стоимость нефти с 2013 года. Тогда цены достигали 113–115 долларов за баррель. При отгрузке топлива в порту Новороссийск цена достигла 114,45 доллара за баррель.

Цены выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива. Как известно, через него проходит одна пятая мировых поставок нефти, говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп нецензурно обратился к властям Ирана и призвал открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам. Политик поставил дедлайн Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).

    Последние новости

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Захарова ответила на слова Гутерриша о страданиях гражданских

    Трамп ознакомился с предложением Пакистана по перемирию с Ираном

    В словах Трампа об уничтожении Ирана заметили странный сигнал

    На израильском телевидении запустили обратный отсчет до истечения срока ультиматума Трампа

    В Италии заявили о риске ядерной войны из-за конфликта с Ираном

    Макрон проведет экстренное заседание из-за угроз США в адрес Ирана

    Карлсон обратился к военным США с просьбой на фоне скандала с Трампом

    Стоимость российской нефти взлетела до максимума за 13 лет

    Пакистан обратился с просьбой к Трампу по поводу Ирана

    Все новости
