Стоимость российской нефти взлетела до максимума за 13 лет

Bloomberg: Нефть из РФ подорожала до максимума за 13 лет

Стоимость российской нефти марки Urals при отгрузке в порту Приморск по состоянию на 2 апреля составляла 116,05 доллара за баррель. Об этом проинфрмировало агентство Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Это максимальная стоимость нефти с 2013 года. Тогда цены достигали 113–115 долларов за баррель. При отгрузке топлива в порту Новороссийск цена достигла 114,45 доллара за баррель.

Цены выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива. Как известно, через него проходит одна пятая мировых поставок нефти, говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп нецензурно обратился к властям Ирана и призвал открыть «чертов пролив». Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам. Политик поставил дедлайн Исламской Республике, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 (8 апреля, 4:00 мск).