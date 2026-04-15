08:33, 15 апреля 2026Мир

Лавров отреагировал на отказ нового премьера Венгрии звонить Путину

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Нежелание главы победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра звонить президенту России Владимиру Путину является его личным правом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Если сейчас победивший в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями», — прокомментировал он.

В то же время Лавров подчеркнул, что Москва никогда не уклоняется от диалога, о чем неоднократно заявлял российский лидер.

Ранее Мадьяр выразил готовность принять звонок от Путина, но уточнил, что звонить первым не планирует. Он также пообещал, что Венгрия будет и дальше поддерживать прагматичные отношения с Россией.

