Испанцы увидели необходимость в полумиллионе нелегальных мигрантов

Правительство Испании решило легализовать 500 000 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Sky News.

Как указывает телеканал, страна завершает процесс, в ходе которого полмиллиона мигрантов смогут по амнистии подать документы на оформление легального статуса.

Испанский премьер-министр и социалист Педро Санчес заявил, что эта мера является «актом справедливости и необходимостью». По его словам, Испании нужны мигранты из-за стареющего населения, а государственные службы могут пострадать без «новых сотрудников».

Ранее Санчес заявил, что Мадрид готов внести вклад в создание единой армии Европы.