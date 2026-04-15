08:46, 15 апреля 2026Мир

Испанцы увидели необходимость в полумиллионе нелегальных мигрантов

Sky News: Испания решила легализовать 500 000 нелегальных мигрантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Правительство Испании решило легализовать 500 000 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Sky News.

Как указывает телеканал, страна завершает процесс, в ходе которого полмиллиона мигрантов смогут по амнистии подать документы на оформление легального статуса.

Испанский премьер-министр и социалист Педро Санчес заявил, что эта мера является «актом справедливости и необходимостью». По его словам, Испании нужны мигранты из-за стареющего населения, а государственные службы могут пострадать без «новых сотрудников».

Ранее Санчес заявил, что Мадрид готов внести вклад в создание единой армии Европы.

    Последние новости

    Лавров отреагировал на отказ нового премьера Венгрии звонить Путину

    В России стали реже отказывать в автокредитах

    Доктор Мясников заявил о сеющих вред представителях одной профессии

    40-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в сезоне НХЛ

    В смерти 17-летней королевы красоты обвинили «полезный для здоровья» популярный энергетик

    Ирану предсказали непоправимый ущерб

    Россиянка описала опасность моря в Таиланде фразой «если запаниковать, можно не выбраться»

    Женщины оценили красоту мужчин по таблице умножения

    Возможность вывода ВСУ с территории ДНР оценили

    iPhone скопировали в Китае

    Все новости
