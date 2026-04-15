В России ответили русскоязычному мэру Хельсинки после его слов о Крыме

Депутат Госдумы Шеремет назвал подлыми слова мэра Хельсинки Сазонова о Крыме

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил мэру Хельсинки Даниэлю Сазонову, назвав его слова и поведение из-за отдыха финских детей в Крыму подлыми. Об этом пишет РИА Новости.

Сазонов потребовал предоставить объяснения по поводу субсидий компании Sun Ray, которая отправила детей на летний отдых в Крым. Он также заявил о намерении лишить фирму субсидий, обосновав это тем, что город не выделил бы средств, если бы знал о «связях» организации с Россией.

Российский политик назвал такое поведения мэра Хельсинки недостойным и призвал Сазонова «не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться».

«Лишать детей детства и политизировать их отдых в лучшем международном детском центре "Артек", мешая их здоровому развитию, по меньшей мере подло и недостойно», — заключил Шеремет.

Русскоязычный заместитель мэра и депутат Городского совета Хельсинки Сазонов был избран новым главой финской столицы в апреле 2025 года. Его родители — выходцы из Псковской области — переехали в Финляндию в начале 1990-х годов. Будущий политик родился в Хельсинки в 1993 году и в девятилетнем возрасте получил финское гражданство, одновременно отказавшись от российского.