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Спорт

Тренер сборной России отреагировал на гибель биатлониста на Камчатке

Тренер сборной России с сожалением отреагировал на гибель биатлониста Малиновского

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский высказался о гибели биатлониста Игоря Малиновского, который разбился на вертолете на Камчатке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, он и его коллеги с сожалением отреагировали на эту новость. «Вся команда пристально следила за новостями в последние сутки. Он все-таки был составной частью нашей мужской команды довольно долгое время, подавая большие надежды», — рассказал Каминский. Тренер добавил, что ему в первую очередь жаль человека, а уже потом — спортсмена.

Ранее 17 июля стало известно, что пассажиры и пилот разбившегося на Камчатке вертолета Robinson погибли. Воздушным судном управлял 25-летний биатлонист Игорь Малиновский.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.

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Алексей Гусев
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