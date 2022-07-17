Спасатели вылетели на поиски пропавшего в российском регионе вертолета

МЧС сообщило, что спасатели вылетели на поиски пропавшего на Камчатке вертолета Robinson

Спасатели вылетели на поиски пропавшего на Камчатке частного вертолета Robinson, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

«Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел для поиска вертолета Robinson, который 16 июля не вышел вовремя на связь», — отметили в ведомстве.

На борту воздушного судна находятся сотрудники поисково-спасательного отряда главного управления МЧС по Камчатскому краю. Также готов к вылету вертолет медицины катастроф и самолет Ан-26 с дежурной сменой региональной поисково-спасательной базы.

16 июля стало известно, что авиация и спасатели МЧС ведут поиски частного вертолета, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Его пилот не вышел на связь во время планового сеанса. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после пропажи воздушного судна.