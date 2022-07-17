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В России оценили визит Байдена в Саудовскую Аравию

Сенатор Пушков заявил, что визит Байдена в Саудовскую Аравию оказался неудачным
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Он заявил, что турне оказалось неудачным.

«Неудачный визит Байдена в Саудовскую Аравию. У президента США все меньше удач. Тенденция, однако», — написал российский сенатор.

Ранее иранский эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран в статье изданию Hamshahri заявил, что Джо Байден проводит провальную политику в отношении Саудовской Аравии.

16 июля американский лидер завершил свое первое в должности главы государства турне по странам Ближнего Востока. Он рассказал о переговорах по ситуации с мировым рынком нефти с Саудовской Аравией. Президент заверил, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса», а Вашингтон «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».

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Марина Совина
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