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Названы три условия прекращения помощи США Украине

The Economist: Вашингтон прекратит помогать Киеву в случае внутренней нестабильности в США

Фото: Gregorio Borgia / AP

Вашингтон прекратит помогать Киеву в противостоянии с Россией в случае внутренней нестабильности в США. Об этом пишет The Economist.

По мнению авторов статьи, после утверждения в мае дополнительного бюджета в размере 40 миллиардов долларов в кругах политиков-демократов назревает недовольство огромными тратами на поддержку Киева. The Economist называет три возможных условия отказа американской администрации от финансирования обороноспособности Украины.

Первое — победа на промежуточных выборах молодых представителей Республиканской партии. «Если они (республиканцы — прим. «Ленты.ру») составят большую долю республиканцев в Палате представителей, где рассматриваются законопроекты о расходах, и особенно если они будут удерживать баланс сил, предоставление большей помощи Украине станет сложнее», — отмечают авторы.

Вторым условием является сложность коммуникации с рядовыми гражданами. Американской администрации все сложнее объяснять американцам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, необходимость траты бюджетных средств на страну «за полмира».

«Среди демократов 78 процентов согласны на более дорогое топливо и 72 процента готовы терпеть большую инфляцию, чтобы помочь Украине; среди республиканцев на это пойдут только 44 и 39 процентов соответственно», — подчеркивается в публикации.

Виктория Кондратьева
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