Раскрыты характеристики телескопа Уэбба

Engadget: телескоп Уэбба сохраняет снятые изображения на SSD емкостью 68 гигабайт

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) НАСА сохраняет снятые фотографии на SSD-накопитель емкостью 68 гигабайт. Об этом сообщает издание Engadget.

Журналисты медиа ссылаются на данные IEEE Spectrum. В документе были раскрыты характеристики телескопа — выяснилось, что устройство имеет встроенный SSD-накопитель емкостью 68 гигабайт. По словам специалистов, подобного объема достаточно, чтобы обрабатывать сделанные JWST снимки, «но не более». В середине июля телескоп прислал на Землю изображение Юпитера.

Авторы отметили, что наличие твердотельного накопителя емкостью всего 68 гигабайт может показаться смехотворным для телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов, однако выбор данного компонента можно объяснить. В первую очередь это связано с тем, что все оборудование, установленное на телескопе Джеймса Уэбба, прошло длительный процесс сертификации. По их словам, JWST работает на огромном расстоянии от Земли, подвергается воздействию радиоактивного излучения и сверхнизкой температуры.

Журналисты выяснили, что используемый НАСА SSD-накопитель может заполнить все свободное пространство примерно за 120 минут. Однако дефицита памяти не должно быть, так как оборудование передает информацию на Землю со скоростью около 28 мегабит в секунду. «Телескоп делает это в течение двух четырехчасовых контактных окон каждый день, каждое из которых позволяет передавать 28,6 гигабайта данных», — отметили авторы.

Однако определенный риск заполнения памяти все же присутствует. По оценке НАСА, через 10 лет JWST будет доступно не более 60 гигабайт данных из-за износа накопителя и воздействия радиации. Это может затруднить процесс передачи данных.

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