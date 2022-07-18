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Раскрыты характеристики телескопа Уэбба

Engadget: телескоп Уэбба сохраняет снятые изображения на SSD емкостью 68 гигабайт

Фото: James Webb Space Telescope / Wikimedia

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) НАСА сохраняет снятые фотографии на SSD-накопитель емкостью 68 гигабайт. Об этом сообщает издание Engadget.

Журналисты медиа ссылаются на данные IEEE Spectrum. В документе были раскрыты характеристики телескопа — выяснилось, что устройство имеет встроенный SSD-накопитель емкостью 68 гигабайт. По словам специалистов, подобного объема достаточно, чтобы обрабатывать сделанные JWST снимки, «но не более». В середине июля телескоп прислал на Землю изображение Юпитера.

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Авторы отметили, что наличие твердотельного накопителя емкостью всего 68 гигабайт может показаться смехотворным для телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов, однако выбор данного компонента можно объяснить. В первую очередь это связано с тем, что все оборудование, установленное на телескопе Джеймса Уэбба, прошло длительный процесс сертификации. По их словам, JWST работает на огромном расстоянии от Земли, подвергается воздействию радиоактивного излучения и сверхнизкой температуры.

Журналисты выяснили, что используемый НАСА SSD-накопитель может заполнить все свободное пространство примерно за 120 минут. Однако дефицита памяти не должно быть, так как оборудование передает информацию на Землю со скоростью около 28 мегабит в секунду. «Телескоп делает это в течение двух четырехчасовых контактных окон каждый день, каждое из которых позволяет передавать 28,6 гигабайта данных», — отметили авторы.

Однако определенный риск заполнения памяти все же присутствует. По оценке НАСА, через 10 лет JWST будет доступно не более 60 гигабайт данных из-за износа накопителя и воздействия радиации. Это может затруднить процесс передачи данных.

В марте 2021 года энтузиасты выяснили, что в работающем на Марсе ровере Perseverance установлен процессор двадцатилетней давности. Чип PowerPC 750, примененный в компьютере iMac G3, имеет защиту от радиации.

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Андрей Ставицкий
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