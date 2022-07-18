Сбившего насмерть четырех девушек россиянина арестовали

Суд отправил под арест россиянина, сбившего насмерть четырех девушек в Башкирии

Суд отправил под арест россиянина, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил четырех девушек в башкирском селе Бакалы. Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Россиянина отправили под стражу сроком на два месяца, до 18 сентября 2022 года. Мужчина своей вины не признает.

Против него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

О смертельной аварии в Башкирии стало известно утром в понедельник, 18 июля. Тогда пьяный 23-летний местный житель въехал в россиянок, которые шли навстречу по проезжей части. Они скончались до приезда скорой помощи.

Жертвами смертельного ДТП стали четыре девушки, одна из них была несовершеннолетней, самой старшей оказалось 19 лет.

Впоследствии глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что водитель иномарки не должен уйти от наказания. Его особенно возмутило, что сбивший девушек россиянин оказался пьяным за рулем.