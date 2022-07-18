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В России оценили планы Трасс встретиться с Путиным

Пушков указал на бессмысленность встречи главы МИД Британии Лиз Трасс с Путиным

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы МИД Британии Лиз Трасс встретиться с президентом России Владимиром Путиным в случае ее избрания на пост премьер-министра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Смысла в такой встрече — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами. Больше за ее заявлением нет ровным счетом ничего», — указал политик.

Пушков напомнил, что Трасс уже приезжала в Москву «с абсолютно бессмысленным с точки зрения дипломатии визитом, чтобы читать нотации и выдвигать угрозы».

Ранее Трасс в ходе предвыборных дебатов пообещала, что если ее выберут премьер-министром, она пересечется с российским лидером на саммите G20 («Большой двадцатки»). «Я была готова осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила дипломат.

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Марина Совина
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