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Названы страны Европы с самым доступным бензином

РИА Новости: Россия заняла 13 место по доступности бензина среди стран Европы

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Странами Европы с самым доступным бензином стали Люксембург, Великобритания и Нидерланды. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, жители Люксембурга могут позволить себе купить на среднемесячную зарплату более 2 тысяч литров 95-го бензина при стоимости 120,8 рубля за литр. Британцы могут приобрести 1459 литров при стоимости бензина в 143,7 рубля за литр. В Нидерландах, Германии и Ирландии граждане могут купить на среднюю зарплату чуть более 1400 литров.

Россия в рейтинге доступности бензина среди европейских стран заняла 13 место. На среднемесячную зарплату россияне могут приобрести около 1057 литров топлива.

Завершает список Румыния — там жители могут купить 384 литра бензина. Отмечается, что это в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и практически в три раза меньше, чем в России. До 500 литров топлива на среднюю зарплату могут купить граждане Болгарии, Латвии, Словакии и Хорватии.

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Марина Совина
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