Байдену предрекли «сумасшедшую» ошибку в конфликте с Россией

Политик Бьюкенен: США грозит опасность, если Байден начнет войну с РФ на стороне Финляндии

Политик Патрик Бьюкенен заявил, что президент США Джо Байден подвергнет страну смертельной опасности, если решит вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта. Об этом сообщает CNS.

Бьюкенен отметил, что такое решение в прошлом веке назвали бы «сумасшествием». По его словам, в такой ситуации армии Соединенных Штатов придется столкнуться с государством, которое имеет от 4,5 до шести тысяч ядерных боеголовок.

Политик добавил, что ни один президент времен холодной войны не взял бы на себя такое обязательство — «рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США».

Ранее Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен», связав его с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.