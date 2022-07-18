Битва лося и медведя в российском поселке попала на видео

На Ямале житель снял на видео смертельную битву медведя с лосем

В поселке на Ямале произошла смертельная битва лося и медведя. Видеозапись произошедшего житель опубликовал в местной группе во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что медведь напал на лося и вцепился зубами в его загривок. Животное пытается отбиться от хищника, но ему не удается это сделать — лось падает на землю.

В комментариях к посту российские пользователи социальных сетей пожалели лося. «Уникальные кадры», — написал один из комментаторов.

Ранее в Заполярье попытка объехать выбежавшего на дорогу лося отняла у местных жителей полтора часа и попала на видео. Даже когда животное уставало, оно все равно оставалось на проезжей части и отдыхало стоя.