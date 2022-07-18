Названа вечно модная модель купальника

The Symbol: бикини черного цвета — вечно модная пляжная одежда

Редакторы глянцевого журнала The Symbol назвали бикини черного цвета вечно модной моделью купального костюма. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания.

Упомянутая пляжная одежда имеет ряд преимуществ, отмечается в материале. Так, по мнению журналистов, он не пачкается и не желтеет от соленой воды и химикатов, которые присутствуют в бассейнах. Кроме того, данный купальник подходит любому типу фигуры. Как отметили эксперты, с черным бикини можно скорректировать свои формы, подобрав плавки с высокой посадкой и высокими разрезами.

Помимо этого, упомянутую модель купальника можно сочетать с хлопковой рубашкой белого цвета или парео.

Раннее в июле дизайнер Светлана Ничушкина перечислила россиянкам самые модные модели купальников. По мнению специалистки, в текущем летнем сезоне будут актуальны бикини с низкой талией и плавками-стрингами, а также купальники с классическими треугольными чашками на длинных завязках, которые можно обернуть вокруг талии. Кроме того, эксперт добавила, что на данный момент актуален тренд на названную пляжную одежду с металлическими застежками, эглетами и ручной вязкой.

