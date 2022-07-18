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Названа вечно модная модель купальника

The Symbol: бикини черного цвета — вечно модная пляжная одежда

Фото: Shutterstock

Редакторы глянцевого журнала The Symbol назвали бикини черного цвета вечно модной моделью купального костюма. Соответствующее сообщение появилось на сайте издания.

Упомянутая пляжная одежда имеет ряд преимуществ, отмечается в материале. Так, по мнению журналистов, он не пачкается и не желтеет от соленой воды и химикатов, которые присутствуют в бассейнах. Кроме того, данный купальник подходит любому типу фигуры. Как отметили эксперты, с черным бикини можно скорректировать свои формы, подобрав плавки с высокой посадкой и высокими разрезами.

Помимо этого, упомянутую модель купальника можно сочетать с хлопковой рубашкой белого цвета или парео.

Раннее в июле дизайнер Светлана Ничушкина перечислила россиянкам самые модные модели купальников. По мнению специалистки, в текущем летнем сезоне будут актуальны бикини с низкой талией и плавками-стрингами, а также купальники с классическими треугольными чашками на длинных завязках, которые можно обернуть вокруг талии. Кроме того, эксперт добавила, что на данный момент актуален тренд на названную пляжную одежду с металлическими застежками, эглетами и ручной вязкой.

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Мария Винар
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