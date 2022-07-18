Боррель рассказал о цели санкций ЕС против России

Боррель заявил, что санкции ЕС должны создать России много экономических проблем

Санкции не остановят военные действия на Украине, но рестрикции Евросоюза (ЕС) должны создать много экономических проблем для России. О целях ограничений заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Санкции ЕС не остановят войну на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России», — рассказал Боррель после встречи с министрами иностранных дел стран-участниц европейского объединения.

Также глава европейской дипломатии заявил, что утверждения и тезисы о негативном влиянии санкций и отсутствии значимых результатов их введения являются дезинформаций.

Ранее Боррель заявил, что ЕС надеется на достижение соглашения между Украиной и Россией по вопросу вывоза зерна на этой неделе в Стамбуле. Он назвал недостаточным усилия по вывозу украинского зерна через Болгарию и Румынию. «Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», — сказал он.