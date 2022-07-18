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Боррель рассказал о цели санкций ЕС против России

Боррель заявил, что санкции ЕС должны создать России много экономических проблем

Фото: Meghdad Madadi / Getty Images

Санкции не остановят военные действия на Украине, но рестрикции Евросоюза (ЕС) должны создать много экономических проблем для России. О целях ограничений заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Санкции ЕС не остановят войну на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России», — рассказал Боррель после встречи с министрами иностранных дел стран-участниц европейского объединения.

Также глава европейской дипломатии заявил, что утверждения и тезисы о негативном влиянии санкций и отсутствии значимых результатов их введения являются дезинформаций.

Ранее Боррель заявил, что ЕС надеется на достижение соглашения между Украиной и Россией по вопросу вывоза зерна на этой неделе в Стамбуле. Он назвал недостаточным усилия по вывозу украинского зерна через Болгарию и Румынию. «Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно, поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», — сказал он.

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Дмитрий Сотак
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