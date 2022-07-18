На Камчатке впервые прошел «Праздник бубна»

В Петропавловске-Камчатском впервые прошел «Праздник бубна», приуроченный ко Дню фольклора

В Петропавловске-Камчатском прошел первый «Праздник бубна», приуроченный к Единому дню фольклора, который отмечается 17 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Гостям мероприятия познакомили с национальными танцами и родовыми мелодиями. Также в рамках этно-праздника прошел мастер-класс по игре на бубне с лекцией о значении этого музыкального инструмента в жизни коренных малочисленных народов севера Камчатского края.

Отмечается, что на Камчатке официальными праздниками считаются четыре обрядовых события — «День первой рыбы», ительменский «Алхалалалай», корякский «Хололо» и эвенский новый год «Нургэнэк».

Ранее сообщалось, что в селе Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна Тувы прошел первый праздник яка и яководов. На мероприятии собрались животноводы из разных районов республики.

