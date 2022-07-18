Россияне массово устремятся за банковскими картами в соседние страны

АТОР: осенью ожидается всплеск обращений россиян за иностранными банковскими картами

Россияне массово устремятся за иностранными банковскими картами в соседние страны — это стало возможным после того, как им разрешили путешествовать в Финляндию и балтийские страны через сухопутные границы. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом аналитики подчеркнули, что пока явного всплеска обращений не отмечается, поскольку те, кто хотел, уже обзавелись заграничным «пластиком». Кроме того, в разгар лета большинство туристов предпочитают отпуск на море поездкам за банковскими картами.

В туристической отрасли также пояснили, что в некоторых странах, куда обычно ездят за картами россияне, летом очень жарко, поэтому не исключено, что путешественники хотят дождаться более комфортной погоды. Из-за этого эксперты прогнозируют всплеск спроса на иностранные банковские карты осенью.

При этом специалисты BSI Group отметили, что перед поездкой в соседние европейские страны российские туристы вначале должны убедиться, что их пропустят в государства ЕС.

15 июля в России отменили все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года. Правительство признало утратившими силу акты и отдельные положения актов, касающиеся временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.