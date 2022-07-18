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Раскрыты главные признаки постковидного синдрома

Scientific Reports: выпадение волос и ожирение оказались главными предикторами постковида

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Ученые Университета Южной Калифорнии показали, что у 23 процентов людей, инфицированных COVID-19, развиваются затяжные симптомы коронавирусной инфекции. О главных признаках постковидного синдрома сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие 308 человек, инфицированных коронавирусом, которые были опрошены за месяц до заражения, в первые дни после заражения и 12 недель спустя. После учета ранее существовавших симптомов около 23 процентов участников сообщили, что у них появились новые симптомы во время инфекции, которая длилась более 12 недель, что соответствует определению длительного COVID, которое учитывалось в исследовании.

Наиболее стойкими симптомами оказались головная боль, насморк или заложенность носа, боли в животе, усталость, диарея. При этом ожирение, головная боль и боль в горле, а также выпадение волос во время заражения являлись прогностическими факторами длительного COVID-19, но другие основные состояния, такие как диабет или курение, не имеют заметной связи с долговременными симптомами.

В то время как SARS-CoV-2 обычно представляет собой острое заболевание, длящееся около трех недель, у некоторых людей с коронавирусом симптомы длятся месяцы или дольше. В различных исследованиях оценки распространенности длительного COVID-19 колеблются от 10 до 90 процентов в зависимости от диагностических критериев.

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Александр Еникеев
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