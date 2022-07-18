Премьер Хорватии высказался о реакции Вучича на запрет посетить Ясеновац

Премьер Хорватии Пленкович назвал истеричной реакцию Вучича на запрет посетить Ясеновац

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает истеричной реакцию сербских властей на отказ президенту страны Александару Вучичу осуществить частный визит в комплекс бывшего концлагеря Ясеновац. Об этом пишет ТАСС.

По словам Пленковича, в Загребе знали об инициативе Вучича еще в конце февраля — начале марта. Тогда же, отметил политик, сербским властям было направлено сообщение, что «сейчас не время для такого визита», и больше стороны эту тему не обсуждали.

Премьер заявил, что накануне запланированного на 17 июля визита Вучича власти Хорватии не получали каких-либо официальных уведомлений, которые, по мнению властей республики, должны такому предшествовать.

«Это не частный визит. <...> Это вещь, которая имеет свои политические осложнения и последствия, и [визит] должен наступить в нужный момент и для принимающей страны, и для того, кто желает прибыть. <...> Такой подход указывает на истерическую реакцию Белграда, и не только властей и чиновников [Сербии], но и СМИ <...>», — считает политик.

При этом Пленкович заверил, что власти Хорватии достойно относятся к сербскому меньшинству, проживающему на территории страны, и в целом выступают за улучшение отношений с Сербией.

Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович сообщил, что МИД направил хорватским представителям ноту протеста в связи с запретом Вучичу посетить концлагерь Ясеновац, на котором похоронены члены семьи президента. При этом он подчеркнул, что поверенная в делах посольства Хорватии отказалась принять ноту протеста от сербской стороны. В ответ Вучич заявил, что сербы никогда не забудут о трагедии и жертвах усташей.

Сеть лагерей смерти существовала на территории хорватского коллаборационистского образования — Независимого государства Хорватия. Хорватские фашисты — усташи — уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев и цыган. Точных данных о количестве жертв не существует, по минимальным подсчетам известно о 83 тысячах жертв.

