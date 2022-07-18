Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Bloomberg рассказал о «роковой петле» доллара

Bloomberg рассказал о «роковой петле» доллара из-за укрепления американской валюты

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Индекс доллара достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений, при этом он обновил многолетние максимумы по отношению к таким валютам, как евро и иена. Это может стать началом «роковой петли» доллара, пишет Bloomberg.

Подавляющее большинство трансграничной торговли по-прежнему деноминировано в долларах, а укрепление американской валюты исторически приводило к серьезным ударам по мировой экономике, отмечает издание. Основатель JST Advisors Джон Турек сказал, что на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции и высоких цен на сырьевые товары существует опасение, что мир ждет «гибельная петля» доллара.

Курс доллара от TradingView

«Проблемы в Европе создают давление на евро, что толкает доллар вверх, что ухудшает производственный цикл, что снова усугубляет проблемы?», — пояснил он. У Федеральной резервной системы (ФРС) сейчас гораздо меньше возможностей для маневра, чтобы изменить курс, отмечает издание.

Доллар занимает особое положение на мировых рынках. Когда инвесторы обеспокоены, они, как правило, бросаются в безопасные долларовые активы, укрепляя валюту еще больше. Это одна из причин, по которой доллар вырос, когда рынки рухнули в марте 2020 года, и почему он укрепляется сейчас, поясняет Bloomberg.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее объяснила укрепление доллара сильным экономическим ростом страны. 13 июля доллар на международном рынке стал дороже евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Россияне массово устремятся за банковскими картами в соседние страны
Bloomberg рассказал о «роковой петле» доллара
Российский фигурист рассказал об угрозе смерти из-за работы с американкой
Момент крушения вертолета в российском регионе попал на видео
Стали известны подробности биографии нового главы СБУ Малюка
Арестованный проректор таможенной академии совершил суицид в камере
Инцидент с чеченскими всадниками у границ Дагестана получил продолжение
ФСБ задержала завербованного СБУ жителя ЛНР
Известная блогерша назвала Собчак причину закрытия популярного YouTube-шоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.