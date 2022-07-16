В США назвали причины укрепления доллара

Глава Минфина США Йеллен объяснила укрепление доллара сильным экономическим ростом страны

Министр финансов США Джанет Йеллен высказалась о курсе доллара. Ее слова приводит агентство Reuters.

Йеллен назвала причины укрепления доллара и объяснила это сильным экономическим ростом страны. Кроме того, она отметила

действия американской Федеральной резервной системы (ФРС) в области повышения процентных ставок и притока капитала.

«Позиция США заключается в том, что мы верим в курсы валют, определяемые рынком», — подчеркнула она.

Министр добавила, что власти США полагают, что вмешательство государства крайне редко бывает полезным. Сложившаяся ситуация с долларом не является одним из таких вариантов, заключила Йеллен.

13 июля доллар на международном рынке стал дороже евро. При этом накануне курсы американской и европейской валют сравнялись впервые за 20 лет.

США отчитались о рекордной годовой инфляции с ноября 1981-го. По итогам июня она ускорилась до 9,1 процента против 8,6 процента в мае. При этом рыночные аналитики прогнозировали рост только до 8,8 процента.

