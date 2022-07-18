Конгрессмен заявил о «показавшем средний палец» Байдене

Конгрессмен Дональдс: Байден «показал средний палец» американцам визитом в Эр-Рияд

Президент США Джо Байден игнорирует интересы работников нефтяной отрасли. Такое мнение выразил американский конгрессмен Байрон Дональдс, передает РИА Новости.

По его словам, лидер США показал «средний палец» американцам своим визитом в Саудовскую Аравию. Дональдс поделился в Twitter кадрами со встречи Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в момент приветствия политиков ударом кулаков.

«Удар кулаком с саудовцами и средний палец Техасу, Колорадо, Аляске, Северной Дакоте и Нью-Мексико, готовым добывать нефть, которую Байден выпрашивает у Саудовской Аравии. Америка в последнюю очередь», — написал Дональдс.

Ранее зрители телеканала Fox News оценили визит президента Байдена в Эр-Рияд. Свои комментарии они оставили под сюжетом политического обозревателя Шона Хэннити на YouTube. «Саудиты посмеялись над этим клоуном, поехавшим выпрашивать нефть... Жалко!», — признался пользователь Shawn O. «Очень нравится, как Джо откровенно лжет нам в лицо, при этом веря в то, что говорит», — отметил Joseph Talmadge.