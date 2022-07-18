Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую Аравию

Зрители Fox News сравнили Байдена с клоуном из-за его поездки в Саудовскую Аравию

Зрители телеканала Fox News оценили визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Свои комментарии они оставили под сюжетом политического обозревателя Шона Хэннити на YouTube.

Ведущий, придерживающийся республиканских взглядов, указал, что Байден прилетел в страну, которую он оскорбительно называл «страной-изгоем», и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого называл «убийцей». При этом американский лидер в ходе визита просил у него увеличить объемы добычи нефти.

«Саудиты посмеялись над этим клоуном, поехавшим выпрашивать нефть... Жалко!», — признался пользователь Shawn O. «Кто-нибудь, пожалуйста, не позволяйте этому дураку когда-либо снова покидать свой дом, он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны», — заявил Time's up. «Очень нравится, как Джо откровенно лжет нам в лицо, при этом веря в то, что говорит», — отметил Joseph Talmadge.

Ранее американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Байден слишком сильно заискивал перед Саудовской Аравией, прося страну увеличить поставки нефти. «Вместо того чтобы ехать в Эр-Рияд, он [Байден] должен отправиться в Техас или Северную Дакоту, и он должен вести речь о том, чтобы просить нашу страну увеличить поставки [нефти], а не умолять саудовцев и кланяться перед ними, прося их увеличить поставки», — заявил политик.

16 июля Байден рассказал о переговорах по нефти с Саудовской Аравией. По его словам, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса» и в свете обсуждения президент США «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».

