Президент Турции Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством страны. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Отмечается, что в ходе обсуждения политики оценят дипломатические контакты и рассмотрят дорожную карту, «которой необходимо следовать в этом отношении».

16 июля Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы создания коридора для экспорта украинского зерна.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителями России, Украины, Турции и ООН 13 июля стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.