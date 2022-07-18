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Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством

Президент Турции Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством страны. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Отмечается, что в ходе обсуждения политики оценят дипломатические контакты и рассмотрят дорожную карту, «которой необходимо следовать в этом отношении».

16 июля Реджеп Тайип Эрдоган обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопросы создания коридора для экспорта украинского зерна.

Итогом четырехсторонних переговоров между представителями России, Украины, Турции и ООН 13 июля стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Стороны договорились о формировании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов.

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Марина Совина
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