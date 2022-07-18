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Появились снимки разбившегося на Камчатке вертолета с биатлонистом Малиновским
СКР показал снимки с места крушения вертолета под управлением биатлониста Малиновского
Следственный комитет России (СКР) отправил группу из опытных следователей и криминалистов на место обнаружения разбившегося вертолета Robinson, которым управлял 25-летний биатлонист Игорь Малиновский, на Камчатке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
В ведомстве показали снимки с места ЧП.
Воздушное судно в разрушенном состоянии имеет следы термического воздействия. Спасатели нашли его у вулкана Большой Семячик.
17 июля сообщалось, что тела пилота и двух пассажиров, погибших при крушении вертолета Robinson на Камчатке, растерзали дикие звери. Их обнаружили через сутки после потери связи.