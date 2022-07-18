Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Блогерша Ида Галич снялась на яхте в платье с декольте и вызвала споры в сети

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость разместила ролик, в котором она снялась на палубе яхты в облегающем платье длины мини черного цвета с декольте округлой формы. При этом звезда дополнила свой образ длинной накидкой из искусственного меха той же гаммы, солнцезащитными очками и колье.

Некоторые фанаты не оценили внешний вид Галич, отметив, что данный наряд ей совершенно не подходит. «Образ на фрик-пати?», «Платье на груди плохо смотрится», «Ужасное платье», «Безвкусица», «Платье отстой. Накидку не снимай», — высказывались они.

Другие поклонники, напротив, принялись писать блогерше восхищенные комментарии под постом. «Шикарная женщина», «О боже! Даже не узнала. Леди-совершенство!», «Эффектно!», «Богиня», «Ида, вы невероятная», — писали юзеры.

Раннее в июле Ида Галич показала тело в белье и высказалась о своей фигуре. Инфлюэнсерша разместила в соцсетях два снимка, на которых предстала перед подписчиками в комплекте светло-зеленого цвета, косметической маске на лице и с голубым обручем на голове. «Из отпуска привезено четыре славных килограмма. Раньше я бы с ума сходила, билась в истериках и ругала себя», — призналась инфлюэнсерша и пояснила, что не беспокоится по поводу набранного веса, поскольку скорректировала питание и включила в свой распорядок дня занятия спортом.