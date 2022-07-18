РИА Новости: в Херсоне обнаружили точку диверсантов для обстрела дороги с гумпомощью

Российские силовики обнаружили огневую точку украинских диверсантов в Херсоне, которая использовалась для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией и российская военная техника. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, огневая позиция была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе города. В сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения.

В том же месте был найден схрон с оружием. В нем находились два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», гранатомет, взрывчатка, гранаты и автоматы.

16 июля в Херсонской области российские силовики задержали гражданина Украины, устроившего в лесу схрон с оружием и боеприпасами. Стрелковое оружие оттуда предназначалось для диверсионно-разведывательной группы и для распространения среди местных жителей.