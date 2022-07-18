Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российские силовики обнаружили огневую точку украинских диверсантов в Херсоне

РИА Новости: в Херсоне обнаружили точку диверсантов для обстрела дороги с гумпомощью

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские силовики обнаружили огневую точку украинских диверсантов в Херсоне, которая использовалась для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией и российская военная техника. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, огневая позиция была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе города. В сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения.

В том же месте был найден схрон с оружием. В нем находились два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», гранатомет, взрывчатка, гранаты и автоматы.

16 июля в Херсонской области российские силовики задержали гражданина Украины, устроившего в лесу схрон с оружием и боеприпасами. Стрелковое оружие оттуда предназначалось для диверсионно-разведывательной группы и для распространения среди местных жителей.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с украинской военной разведкой россиян
Назван способ решиться на увольнение
Российская школьница сбежала от угрожавшего ножом похитителя
WSJ узнала о росте перевозок нефти из России до вступления в силу санкций
История советского ученого-физика удивила иностранцев
ФСБ ликивидировала мастерскую подпольных оружейников в гаражном боксе
Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством
Французский легионер «Локомотива» высказался об игре в России
Россиянка отдохнула неделю в Сочи за 82 тысячи рублей и пожаловалась на сервис
В России задумали легализовать «белых» хакеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.